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Dünya

Fırtınanın etkili olduğu Litvanya'da bir gecede 10 binden fazla şimşek çaktı

Baltık ülkesi Litvanya'da dün gece 10 binden fazla şimşek çaktığı bildirildi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Fırtınanın etkili olduğu Litvanya'da bir gecede 10 binden fazla şimşek çaktı
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna göre, şiddetli rüzgar ve fırtınaların ilk dalgası dün gece Litvanya'yı etkisi altına aldı ve yoğun fırtına güneyden ülke boyunca ilerledi.

Bugün ikinci fırtına dalgası ve öğleden sonra şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Ülkenin Hidrometeoroloji Servisinden yapılan açıklamada, "Dün gece boyunca yaklaşık 10 bin şimşek çakması kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin, fırtınada devrilerek yolları kapatan ağaçları kaldırmak için 12 kez göreve çıktığı bilgisi paylaşıldı.

  • Gece Şimşeği
  • Baltık Fırtınası
  • Litvanya

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