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Dünya

Fitch, Çin'in not görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu 'A+' olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan negatife revize etti.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Fitch, Çin'in not görünümünü negatife çevirdi
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in kredi notunun "A+" olarak teyit edildiği bildirildi.

Çin'in kredi notunun ülkenin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, emsallerine göre güçlü büyüme beklentileri, küresel mal ticaretindeki bütünleyici rolü, güçlü dış finansmanı ve yuanın rezerv para birimi statüsü tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli dış borç görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, görünümdeki revizyonun, Çin'in kamu maliyesi görünümüne yönelik artan riskleri yansıttığına işaret edilerek, son yıllarda geniş mali açıklar ve artan hükümet borçlarının, derecelendirme perspektifinden bakıldığında mali tamponları aşındırdığı ifade edildi.

Çin'in bu yıl mali açığının gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,1'ine çıkmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kamu borcunun da GSYH'sinin yüzde 61,3'üne yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'in ekonomik büyümesinin 2023'teki yüzde 5,2'den 2024'te yüzde 4,5'e yavaşlayacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, büyümenin, büyük imalat ve teknoloji sektörleri, yüksek yatırım ve kentleşmenin desteğiyle 2028'e kadar yüzde 4,5 civarında kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

  • Fitch Ratings
  • Çin kredi notu
  • negatif revize

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