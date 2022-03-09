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Dünya

Fitch, Rusya'nın yeni kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu 'B'den 'C'ye düşürdü.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 06:22 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 06:22
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda düşüşe gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B"den "C"ye indirildiği aktarıldı.

Söz konusu kredi notunun "ülke temerrüdünün yakın olduğu" görüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Rusya'nın kamu borcunu ödemeye istekliliğini daha da zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların daha da artırılmasının ve enerji ticaretini sınırlayabilecek önerilerin, Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödememesini içeren politika yanıtı olasılığını artırdığı kaydedildi.

Fitch Ratings, 2 Mart'ta da Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürmüş ve Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığını bildirmişti.

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