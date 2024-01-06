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Dünya

FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'nin geleceğini İsrail'in değil Filistin halkının belirleyeceğini belirtti.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek
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Şeyh, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli siyasetçilerin ve yöneticilerin Gazze konusunda ortaya koyduğu tüm senaryoların başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin geleceğini İsrail'in değil Filistin halkının belirleyeceğini vurgulayan Şeyh, "Kapsamlı çözüm ve işgalin sona ermesi, bizim tercihimiz, programımız ve stratejimizdir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrailli yetkililer, "Hamas sonrası Gazze'nin yönetimi" meselesini tartışıyor, Filistin yönetimi ise bu konuda iradenin Filistin'de olduğunu belirtiyor.

  • Filistin Geleceği
  • FKÖ İcra Komitesi
  • Hüseyin eş-Şeyh

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