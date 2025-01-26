FKÖ: Sınır dışı edilen esirler varış yerlerini ayarlamak için bir süre Kahire'de kalacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Filistinli Esirler Heyeti Başkanı Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen esirlerin tamamının müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış erkeklerden oluştuğunu ve seyahat belgelerinin hazırlandığını belirtti.



Faris, esirlerin birkaç gün boyunca Kahire'deki bir otelde ağırlanacağını, kendilerine her türlü hizmetin verileceğini, ardından son varış yerlerinin belirlenmesinden önce onurlandırılmaları için sade bir kutlama düzenleneceğini anlattı.



Esirlerin bir dizi ülkeye gitmesi beklendiğini ve ayrıntıların, düzenlemeler tamamlandıktan sonra netleşeceğine işaret eden Faris, Mısır ve Katar'ın ateşkes anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.



Kaddura Faris, "Mısırlı yetkililer esirleri aldı. İki otobüsle Kahire'ye nakledildiler. Şu anda Kahire'deki geçici ikametleri sırasında, bir sonraki varış yerlerine transferleri için gerekli tüm güvenlik ve lojistik düzenlemeleri ve prosedürleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.



Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.



Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.



- ESİR TAKASININ BİRİNCİ TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.



Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.



Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.