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Dünya

Esed rejimi için savaşan ''eski DEAŞ güvenlik sorumlusunun'' İdlib'de öldürüldüğü iddia edildi

Beşşar Esed rejimine bağlı güçlere katılan terör örgütü DEAŞ'ın eski güvenlik sorumlusu Ömer er-Rifai'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmalarda öldürüldüğü öne sürüldü.

AA23 Şubat 2020 Pazar17:17 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 17:17

Suriye'nin yerel televizyonlarından "Allepo Today"in haberine göre, DEAŞ'ın eski üst düzey militanlarından Rifai, dün İdlib kırsalında rejim güçleri saflarında muhaliflere karşı devam eden çatışmalarda öldürüldü.

Suriye'nin Dera kentindeki terör örgütü DEAŞ'ın kaçırma ve suikast eylemlerini gerçekleştirmekten sorumlu grubun başında olan Rifai, 2018 yılında Dera kentinin kontrolünü ele geçiren Esed rejim güçlerinin saflarına katılmıştı.

Dera bölgesinde birçok kişinin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu tutulan Rifai, 2017 yılında Dera kırsalındaki camiye bombalı saldırı düzenlemeye çalıştığı sırada muhaliflerce yakalanmış ancak Esed rejiminin bölgeyi ele geçirmesiyle salıverilmişti.

- ESKİ İRANLI DİPLOMAT, BAZI DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN REJİM GÜÇLERİNE KATILDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Lübnan'ın el-Meyadin televizyonunda 9 Şubat'ta katıldığı programda ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüğü İranlı general Kasım Süleymani'yle ilgili bilinmeyenleri anlatan eski İranlı diplomat Emir Musevi, DEAŞ'lı teröristlerin rejim güçlerine katıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Suriyeli gençlerden oluşan bazı DEAŞ'lı esirler, hatalarını anlayınca günahlarına kefaret olması için Suriye ordusunun saflarında Deyrizor'un kurtarılmasında yer aldı. Hata yaptıklarını anladıkları için bu noktaya geldiler. (Suriye rejimi) Bu güçlerden Suriye topraklarını kurtarmak için istifade etti ve (DEAŞ'lı esirler) diğer tekfirci güçleri yendi."

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