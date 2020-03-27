IHA 27 Mart 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:42

Avustralya’da Başbakan Scott Morrison başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülke genelinde gece yarısından itibaren yeni karantina kuralların uygulanmasına karar verdi. Toplantının ardından Başbakan Morrison, korona virüs salgınına ülkedeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Morrison konuşmasında, "Teşekkürler Avustralya. Hayatımızdaki bu önemli değişime çabuk uyum sağladığınız için teşekkürler. Evde kalmaya ve virüsün yayılmasını önlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

14 günlük karantina uygulanacak

Uygulanacak zorunlu karantina kuralları kapsamında yeni vaka ve ölü sayısını azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Başbakan Morrison, "Korona virüs vaka sayılarımızın 3’te 2’si denizaşırı ülkelere seyahat edenlerin virüsü bulaştırması sonucu yaşandı. Bu veriler bizi aldığımız önlemleri arttırmaya itti. Kabine toplantımızda aldığımız kararla yurt dışından gelen herkesi, ülkeye giriş yaptığı hava limanlarındaki otellerde 14 gün karantinaya alacağız" dedi.

Morrison açıklamasında, "Uygulanacak zorunlu karantina önlemleri sayesinde korona virüsle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte güvenlik güçleri, yeni tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olacak" sözlerini de kullandı.

Başbakan Morrison açıklamasında, alınan önlemler sonucu ülkeye daha az giriş olduğunu da belirtti. Geçtiğimiz haftaya göre bu hafta daha az vaka sayısıyla karşılaştıklarının da altını çizen Morrison, "Geçtiğimiz yıl bugün ülkeye 48 binin üzerinde kişi yapmış, bugün ise bu sayı yaklaşık 7 bin. Bu alınan tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

"Virüsle savaşıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz"

Korona virüsle mücadele kapsamında 3. ekonomik destek paketini yakında parlamentoya getireceklerini vurgulayan Başbakan Morrison, virüsün ekonomiye etkileriyle de savaştıklarını belirtti. Morrison, Hazine Daire Başkanının kendisine korona virüs pandemisinin ekonomik etkisi hakkında bilgi verdiğini de ifade ederek, "Avustralyalı işletmelerin kış uykusuna yatmaması için bir plan açıklamaları gerekir. Böylece önümüzdeki günlerde yaşanacak ekonomik gerilemede hayatta kalabilecek güce sahip olabilirler. Korona virüsüyle savaşıyoruz, ekonomik krizle savaşıyoruz ve bunu hep birlikte yapıyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Avustralya’da korona virüs vaka sayısı 3 bin 166’ya yükselirken, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.