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Dünya

Florida, ABD'de en fazla Kovid-19 vakası görülen ikinci eyalet oldu

ABD'de Florida, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında New York'u geride bırakarak, California'dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:23 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:23
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Florida sağlık yetkilileri, eyaletteki vaka sayılarının 414 bini geçtiğini duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo ise eyaletteki vaka sayısını 411 bin 200 olarak açıkladı.

Florida, 414 bini geçen vaka sayısıyla uzun bir süre salgının merkezi olan New York'u geride bıraktı.

California Sağlık Departmanı'nın verilerine göre ise 40 milyon nüfuslu eyalet, 435 bin vakayla şu an ülkede en fazla vaka görülen eyalet konumunda bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise ABD'de 4 milyon 278 binden fazla kişi salgından etkilendi, 148 bin 967 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

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