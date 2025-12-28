Florida öncesi son tur: Zelenski ilk kritik hamleyi AB ile yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kanada'daki temasları çerçevesinde Başbakan Mark Carney ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Carney ile birlikte Avrupalı liderlerle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesine Carney'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell iştirak etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamasında Zelenski, "Görüşme sırasında şu anda diplomatik açıdan nasıl ilerlediğimizi ele aldık. En önemli önceliklerimizi birlikte değerlendirdik. Ukrayna, kendisine verilen desteği takdir etmektedir" diye yazdı.

Yarın Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan Zelenski, "Yarın, Başkan Trump ile yapılacak görüşmenin ardından temasları sürdürmeye devam edeceğiz. Putin'in manipülasyonlarına engel olunması ve savaşın gerçekten ve adil bir şekilde sona ermesinden kaçınmasını engellemek için hem cephede hem de diplomaside güçlü pozisyonlara ihtiyaç var. Dünya, güvenliği ve barışı garanti altına alabilecek yeterli güce sahip" ifadelerini kullandı.

"AB DAHİLİNDE GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR UKRAYNA, TEMEL BİR GÜVENLİK GARANTİSİDİR"

AB Konseyi Başkanı Costa, ortak telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "AB'nin Ukrayna'ya desteği sarsılmayacaktır. Savaşta da, barışta da, yeniden inşa sürecinde de" diye yazdı.

AB'nin son dönemde Ukrayna'ya finansman sağlama, Rusya'ya ait varlıkları uzun süreli dondurma ve yaptırımların uzatılması kararlarıyla Ukrayna'yı daha da güçlendirdiğini ifade eden Costa, "AB dahilinde güçlü ve müreffeh bir Ukrayna, temel bir güvenlik garantisidir. ABD'li ortaklarımızla yakın işbirliği içinde Ukrayna için sağlam ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise "2026 yılında AB Komisyonu, Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürmeye, Ukrayna'ya desteği devam ettirmeye ve Ukrayna'nın AB üyeliğine giden yolunda ona eşlik etmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecektir" dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİNİN KİLİT ÖNEMDE OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Görüşmenin tüm tarafları, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin kilit önemde olduğu konusunda hemfikir. Bu garantiler, Polonya'nın da daha güvende olmasına hizmet eder. Konuşmalarımıza yarın, ABD ve Ukrayna başkanları arasındaki görüşmenin ardından devam edeceğiz" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise görüşmeye ilişkin olarak, "Zelenski'in yarın Başkan Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Avrupalı liderlerle güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Adil ve kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşılması için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Almanya Şansölyesi Merz ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'in yarın Trump ile gerçekleştireceği barış görüşmeleri öncesinde kendilerine bilgi verdiğini ifade ederek, "ABD ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürülebilir ve adil bir barışı destekliyoruz" diye yazdı.