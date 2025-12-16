İSTANBUL 12°C / 5°C
Dünya

Florida'da Müslümanlar hedef alındı: ‘Terör' iftirası yargıya taşındı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Florida Valisi Ron Desantis'in kendilerini “yabancı terör örgütü” ilan etmesine karşı federal mahkemeye başvurdu. CAIR, söz konusu kararın hem anayasaya aykırı hem de yetki gaspı olduğunu vurguladı.

16 Aralık 2025 Salı 21:37
Florida'da Müslümanlar hedef alındı: ‘Terör' iftirası yargıya taşındı
CAIR'in Florida şubesi tarafından açılan davada, CAIR ile birlikte Müslüman Kardeşler isimli diğer bir kuruluşu "yabancı terör örgütü" olarak tanımlayan Desantis'in bu ifadesinin anayasaya aykırı olduğunu savunuldu.

Eyaletin Tallahassee kentindeki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Desantis, CAIR'ı asılsız bir şekilde terör örgütü ilan ederek, federal hükümetin terör örgütlerini belirleme ve tanımlama konusundaki münhasır yetkisini gasbetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Florida'da yaşayan yaklaşık 500 bin Müslümanın haklarını savunmak için faaliyet yürüten İslami çatı kuruluşunun yetkilileri mahkemeden, Desantis'in emrinin "yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunun ilan edilmesini" ve bu yönde yapılacak uygulamaların engellenmesini istedi.

DESANTİS KARARINI 9 ARALIK'TA İLAN ETMİŞTİ

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron Desantis 9 Aralık'ta, ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile Müslüman Kardeşleri "yabancı terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

İki grubun da Florida tarafından "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirten Cumhuriyetçi Vali Desantis, "Florida kurumlarına, bu kuruluşların yasa dışı faaliyetlerini önlemek için, maddi destek sağlayan kişilere ayrıcalık veya kaynak sağlanmasının engellenmesi de dahil, her türlü yasal önlemleri almaları talimatı verilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

CAIR, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "anayasaya aykırı" ve "iftira niteliğinde" olarak nitelendirdiği bu harekete yanıt olarak Desantis'i dava etmeyi planladığını belirtmişti.

Texas Valisi Greg Abbott da Müslüman Kardeşler ve CAIR'i "yabancı terörist" ve "uluslararası suç örgütleri" olarak ilan etmişti.

