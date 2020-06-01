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Dünya

Floyd'un teyzesi konuştu: Köpekler bile daha iyi muamele görüyor

George Floyd'un ölümü ile ilgili açıklamalarda bulunan teyzesi, 'Köpekler bile daha iyi muamele görüyor.' dedi.

star.com.tr01 Haziran 2020 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:08
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Geçtiğimiz Pazartesi günü, ABD'nin Minneapolis kentinde, 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un, polisin uzun süre diziyle ensesine basması sonucu ölmesi, ülkede protestolarla birlikte kaos ve yıkıma neden oldu.

Cinayetle sonuçlanan travmatik tutuklama videosu, milyonlarca insanı öfkelendirerek adeta bir şiddet seline dönüştü.

Floyd'un teyzesi Angela Harrelson, Rusian Today (RT) televizyonuna yaptığı açıklamada, yiğenine yapılan muamelenin köpeklere bile yapılmadığını belirterek isyan etti.

Yeğeninin ölümüne neden olan polis vahşetinin protestoların kaynağı olduğunu belirten Harrelson, yaşanan yağma ve şiddeti kınamadığını söyledi.

Herrilson, 'Yağma, maddi hasar, hepimiz insanların bunu yapmaması gerektiğini biliyoruz. Öfkeyi ve hayal kırıklığını anlıyorum, bunu yapmalarının nedenini anlıyorum. Halkın sakinleşememesinin nedeni, bu cinayeti görmeleri. Sanki oradalarmış gibi... Cinayeti gözlerinin önünde gördüler. Bunu insanların bilincinden öylece silemezsiniz.' dedi.

Floyd'un teyzesi, ilgili dört memurun yeğeninin ölümü için hak ettiğine inandığı cezayı almayacağından endişe duyuyor. Herrilson, dizini Floyd'un boynuna koyarak ölümüne neden olan Derek Chauvin'e karşı başlatılan 3. derece cinayet suçlamalarının aileye karşı bir oyun oynama' olarak niteledi.

Herrilson, 'George Floyd için adalet, hepsi cinayetten hüküm giyince sağlanacak.' dedi.

Floyd'un öldürülmesine ve aile trajedisini dünyadaki birçok insanla paylaştığını belirten Harrelson, 'Güçlü ve kapsamlı bir tepki görmek çok zor geliyor. Hissediyorum ve kalbimin derinliklerinden takdir ediyorum.' dedi.

star.com.tr

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