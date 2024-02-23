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Dünya

Foreign Affairs: Artık ABD de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye boyun eğiyor

Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs'te dikkat çeken bir Türkiye analizi yayımlandı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdiği ve ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiği yazıldı.

23 Şubat 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Foreign Affairs: Artık ABD de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye boyun eğiyor
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ABD'de etkili bir dış politika dergisinde yayımlanan Türkiye analizi dikkati çekti. Foreign Affairs'ta kaleme alınan makalede Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin yeniden yakınlaştığı belirtildi. Erdoğan'ın aktif dış politikasının Türkiye'yi sadece Batı ile değil tüm yönlerde aktif dış politika yürüten bir ülke haline getirdiği vurgulandı.

ABD'de dış politika dergisi Foreign Affairs'ta "Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası'nın Yükselişi" başlıklı yazı yayımlandı.

Soner Çağaptay tarafından kaleme alınan yazıda, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandığı, ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.

Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika adımları ile Türkiye'nin yalnız batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği ifade edildi.

Yazıda "Erdoğan'ın Türkiyesi dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor" ifadelerine yer verildi.

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya ve Balkanlar'da gücünü gösterdiğini ve ABD'nin de artık Türkiye'ye boyun eğdiğini yazdı.

Türkiye'nin; Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rolüne sahip olduğu ve Güney Kafkasya'da aktif bir rol oynadığı hatırlatıldı.

Analizde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

  • Foreign Affairs
  • abd Türkiye

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