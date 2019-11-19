21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7151
  • 6,3295
  • 270.002
  • 107085
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

İş başvurusunda fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Mina Chang, iş başvurusunda kullandığı özgeçmişinin "hayali diplomalar ve yalan bilgilerle şişirildiği"iddiaları üzerine dün istifa etti. Mina Chang'ın yine işbaşvurusunda kendisini fotomontajla TIME dergisine kapak yaptığı ortaya çıkmıştı.
 
Mina Chang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, iddialar karşısında bakanlığın kendisine sahip çıkmadığını öne söyledi. Chang, "İstifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim" dedi.
 
Chang, 2017'de yayımlanan bir röportajda "Linking The World" adlı yardım örgütünün başkanı olarak "TIME dergisine nasıl kapak olduğuyla" ilgili bir soruya, "Felaket bölgelerinde İnsansız Hava Araçları araçları kullanmaya başlamıştık. Sanırım bu çalışmalarımız dikkat çekti" yantını vermişti.
 
TIME dergisinin böyle bir kapağı bulunmuyor.
 
Mezun olduğu okullarda seminere katılmış
NBC'nin haberine göre, Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Dairesi Müsteşar Yardımcılığına atanan 35 yaşındaki Chang, özgeçmişinde Harvard Business School'dan mezun olduğunu söylüyor.
 
Ancak okuldan yapılan açıklamada, Chang'ın 2016'da sadece 7 haftalık bir programa katıldığı belirtildi.
 
Chang'ın yine mezun olduğunu söylediği Army War College'da da sadece 4 günlük bir ulusal güvenlik seminerine katıldığı ifade ediliyor.
 
Mina Chang, CV'sinde yine eğitimiyle ilgili bölümde Southern Methodist Üniversitesi'nde bir liderlik programından mezun olduğunu söylüyor. Fakat okul yönetimi Business Insider sitesine böyle bir kişinin kaydı olmadığını açıkladı.
 
NBC'ye göre Chang 2012'deki bir CV'sinde Hawaii Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü'nden mezun olduğunu öne sürüyor. Okulun açıklamasında kayıtlarda Mina Chang adına ya da onun yaşlarındaki bir kişiye rastlanmadığı belirtiliyor.
 
'UNESCO elçisi'
Mina Chang'ın ABD'de Kongre'ye ifade verdiği, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti kongrelerinde görev aldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) "elçisi" seçildiği, Afganistan'da yardım faaliyetlerine liderlik ettiği bilgilerinin de gerçekleri yansıtmadığı öne sürülüyor.
 
(BBC Türkçe)

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı

Burnunda tespit edildi, 6 yıl sonra çıkarıldı

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Trump ile mutabık kaldık

Başkan Erdoğan: Trump ile mutabık kaldık

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

Yeniden inşa edildi... Türkiye'nin harekatı sonrası işte yeni Afrin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA