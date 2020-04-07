FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı

star.com.tr 07 Nisan 2020 Salı 01:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 01:12

ABD'li Avukat Liz Hallock, Washington Şeffaflık ve Etik Birliği (WASHLITE) adına Fox News, Fox News Group, Fox News Corporation, Fox Corporation Başkanı Rupert Murdoch ve AT&T TV'ye kroonavirüs yayınları ile ilgili dava açtığını duyurdu.

Washington Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında, "Fox News ve diğer Davalılar, koronavirüs salgının uluslararası yayılma tehlikesiyle ilgili bir aldatma ve ihmal kampanyasına kasten ve kötü niyetle katıldılar." ifadeleri yer aldı.

Cuma günü Seattle Times'ta yayımlanan bir programam telefonla bağlanan Hallock, 'Burada özgür basını sansürlemeye çalışmıyoruz elbette. Ancak halkın yanlış ve aldatıcı yayınlar nedeniyle tehlike altında olduğuna inanıyoruz. Fox News'u dinleyen birçok insan var ve halk sağlığı yetkililerinin önerilerini ciddiye almıyorlar. Davamız parayla ilgili değil; halkın bunun bir aldatmaca olmadığı mesajını almasını sağlamakla ilgili.' dedi.

San Diego Times gazetesinde konuşan Fox News Media Genel Danışmanı Lily Fu Claffee ise, davanın gündeme getirdiği suçlamaları reddetti ve kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını söyledi.

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