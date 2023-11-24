FOX News, İsrail'in sahtekarlığını yanlışlıkla ifşa etti! Kendi ayaklarına sıktılar

Katil İsrail'in algı operasyonu çöküyor. Yalan haberler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Görüntülerde FOX News muhabiri herkes ayakta olmasına rağmen kendisini bir anda yere atıyor.

Daha sonra yayını sürdüren muhabir, katil İsrail askerlerinin bir kişiyi yakaladığını ve kelepçelediğini ekranlara getiriyor. Askerler kelepçelenmiş ve gözleri bağlı halde bir Filistinliyi tutukluyor.



Yakalanan kişininse bir Hamas üyesi olduğu söyleniyor. Bu sırada İsrail askerleri gazetecilerin görüntü almasını engelliyor. Ancak yayın devam ederken kameraman tekrar İsrail askerlerini kayda alıyor. Ve gerçekler ortaya çıkıyor.

Kısa süre önce yarı çıplak olan ve kelepçelenen kişinin İsrail askerlerinin yanında üstünü giydiği ve serbest kaldığı görülüyor. Böylece İsrail askerlerinin yalan söylediği, tutuklanmış gibi yapılan kişinin Hamas üyesi olmadığı ve görüntülerin İsrail'in bir sahte propagandası olduğu anlaşılıyor..

