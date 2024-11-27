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Dünya

Frankfurt kitap fuarı semineri Almatı'da düzenlendi

18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Almatı'da Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nın 'Yayıncılıkta ve telif hakkı yönetiminde modern eğilimler' konulu iki günlük bir semineri düzenlendi. Seminerde kitap okuma ve kitap fuarı kültürünün devamı için neler yapılabileceği konuşuldu. Sergiye katılan Atamura, Almatykitap, Arman-PV, Steppe&World Publishing, AmalBooks, Mektep gibi yayınevleri sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

27 Kasım 2024 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Frankfurt kitap fuarı semineri Almatı'da düzenlendi
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Al-Farabi kütüphanesinde düzenlenen seminer, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Başkanı-Rektörü, Filoloji Doktoru Profesör Zhanseit Tumebaev'ın konuşması ile açıldı. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Malik Otarbayev ise kutlama konuşması yaparak dileklerini iletti. Ardından Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Arşiv, Dokümantasyon ve Kitap Komitesi Başkanı Rustam Ali, bu etkinliğin öneminden bahsetti.

Frankfurt Kitap Fuarı Başkanı ve genel müdürü, LİTPROM Başkanı ve Frankfurt Fuarı'nda okuryazarlığın geliştirilmesinden sorumlu Litcap şirketinin yönetici müdürü Juergen Boos, böyle bir toplantının ilk kez sadece Kazakistan'da değil Asya'da da ilk defa gerçekleştiğini belirtti. Boos ayrıca, Frankfurt Kitap Fuarı sadece bir fuar düzenlemekle sınırlı olmadığını, yayıncılığı ilerletme amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Seminerde, telif hakkı, lisansların satışı ve satın alınması gibi temel konular da tartışıldı. Yayıncılıkta yapay zekanın kullanılması konusun da ele alındığı seminerde, Konuşmacı Nicole Witt, Almanya'daki edebiyat kurumlarının çalışmaları hakkındaki bilgi verdi.

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