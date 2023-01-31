Fransa 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.

FRANSIZ BASINI YAZDI

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.



Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti

18 CAESAR OBÜSÜ GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.

Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.