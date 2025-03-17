İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6349
  • EURO
    40,0706
  • ALTIN
    3530.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, 139 yıl önce ABD'ye hediye etmişti! ''Özgürlük Heykeli''ni geri istediler
Dünya

Fransa, 139 yıl önce ABD'ye hediye etmişti! ''Özgürlük Heykeli''ni geri istediler

Fransız milletvekili Glucksmann, Fransa'nın 139 yıl önce ABD'ye hediye ettiği 'Özgürlük Heykeli'ni geri istedi.

Star Gazetesi17 Mart 2025 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Fransa, 139 yıl önce ABD'ye hediye etmişti! ''Özgürlük Heykeli''ni geri istediler
ABONE OL

Fransız milletvekili Raphael Glucksmann, ABD'nin artık 139 yıl önceki değerleri temsil etmediğini savunarak Fransa'nın Özgürlük Heykeli'ni geri alması gerektiğini söyledi.

Merkez sol siyasetçi Glucksmann, merkez sol hareketinin Place Publique'deki kongresinde, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin" dedi.

FRANSA, ABD'DEN ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ GERİ İSTEDİ

Glucksmann, "Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten atan Amerikalılara 'Özgürlük Heykeli'ni bize geri verin' diyeceğiz" sözleriyle destekçilerine seslendi.

Glucksmann, "Sana hediye olarak verdik ama görünüşe göre sen onu hor görüyorsun. O yüzden burada, evde gayet iyi olacak" diye ekledi.

Özgürlük Heykeli, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla 28 Ekim 1886'da New York City limanında Fransa'nın Amerika'ya bir hediyesi olarak açıldı. Fransız Auguste Bartholdi tarafından tasarlandı.

Paris'te, Seine Nehri üzerindeki küçük bir adada heykelin çok daha küçük bir kopyası bulunuyor.

Ukrayna destekçisi Glucksmann, Trump'ın ABD'nin savaşa ilişkin politikasındaki radikal değişikliğini sert bir şekilde eleştirdi. Trump'ın ABD'deki araştırma kurumlarına uyguladığı kesintileri de hedef aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.