Fransız milletvekili Raphael Glucksmann, ABD'nin artık 139 yıl önceki değerleri temsil etmediğini savunarak Fransa'nın Özgürlük Heykeli'ni geri alması gerektiğini söyledi.

Merkez sol siyasetçi Glucksmann, merkez sol hareketinin Place Publique'deki kongresinde, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin" dedi.

FRANSA, ABD'DEN ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ GERİ İSTEDİ

Glucksmann, "Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten atan Amerikalılara 'Özgürlük Heykeli'ni bize geri verin' diyeceğiz" sözleriyle destekçilerine seslendi.

Glucksmann, "Sana hediye olarak verdik ama görünüşe göre sen onu hor görüyorsun. O yüzden burada, evde gayet iyi olacak" diye ekledi.

Özgürlük Heykeli, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla 28 Ekim 1886'da New York City limanında Fransa'nın Amerika'ya bir hediyesi olarak açıldı. Fransız Auguste Bartholdi tarafından tasarlandı.

Paris'te, Seine Nehri üzerindeki küçük bir adada heykelin çok daha küçük bir kopyası bulunuyor.

Ukrayna destekçisi Glucksmann, Trump'ın ABD'nin savaşa ilişkin politikasındaki radikal değişikliğini sert bir şekilde eleştirdi. Trump'ın ABD'deki araştırma kurumlarına uyguladığı kesintileri de hedef aldı.