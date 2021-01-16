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Dünya

Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın metal uranyum üretme çalışmalarına başlamasından endişeli

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyduklarını belirterek, Tahran yönetimine nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26
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Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanlıkları sözcüleri, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İran'ın metal uranyumun üretimi için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, İran'ın metal uranyum üretmesinin hiçbir sivil güvenirliliği bulunmadığı ve potansiyel olarak ciddi askeri etkileri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın metal uranyum üretmeme ve bu konuda 15 yıl boyunca araştırma yapmama konusunda taahhüt verdiği vurgulanarak, İran'a bu eylemine son verme ve nükleer anlaşmayı sürdürmeyi istemesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerini derhal yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İran, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirdiğini ve ilk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanacaklarını duyurmuştu.

İran ile 2015'te imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı, İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Uzmanlar, metal uranyumunu nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

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