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Dünya

Fransa Anayasa Mahkemesi onayladı! İç güvenlik yasasında yeni düzenleme

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi. Söz konusu yasa gösterilerin güvenliğini, terör saldırılarının önlenmesini ve sınırların izlenilmesini gibi konuları içeriyor.

AA21 Ocak 2022 Cuma 01:50 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 01:50
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Mahkemeden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.

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