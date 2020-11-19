Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan ile görüştü

AA 19 Kasım 2020 Perşembe 23:36 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:36

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.



Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Fransa'nın önceliklerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların sona ermesiyle, "Dağlık Karabağ'da halkın korunması ve son haftalarda evlerinden kaçan on binlerce insanın geri dönmesi için" müzakerelerin iyi niyetle yeniden başlaması gerektiği aktarıldı.

Macron'un ülkesinin Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımda bulunacağı, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemlerin alınmasını istediği ifade edildi.