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Fransa Başbakanı Philippe birlik mesajı verdi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekliler'in şiddetli gösterilerinin ardından ulusal birliği yeniden sağlama mesajı verdi.

  • İHA
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Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.
 
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
 
Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.
 
Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

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