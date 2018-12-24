Fransa Başbakanı Philippe: Düzeni getirmekte kararlıyız

Philippe, cumartesi Paris'te düzenlenen gösteride saldırıya uğrayan polislere yaptığı ziyarette, sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarının son bulması gerektiğini ve düzeni getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Philippe, gösteride şiddete başvuranlarla barışçıl talepleri olanları ayırt ettiğini söyledi.

Philippe, eylemler devam ettikçe gösterilerin radikalleştiğini kaydetti.

Saldırıya uğrayan 4 polisle görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını belirten Philippe, saldırının faillerinin bulunması ve cezalandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Paris'te iki gün önce gösteri düzenleyen sarı yelekliler, akşam Champs-Elysees Caddesi'nde polis ile çatışırken, Noel öncesi ülkenin sınırlarında tırların geçişini engellemişti.

Eylemciler, Champs-Elysees'de motosikletli 4 polise saldırmış ve taş fırlatmıştı. Polislerden biri eylemcileri uzaklaştırmak için silahını çıkarmıştı. Paris Savcılığı, dün yaptığı açıklamada olayın ardından soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 38 bin 600, Paris'te ise 2 bin kişinin katıldığını açıklarken, bunun geçen haftaki katılımcı sayısı olan yaklaşık 66 binin altında kaldığı görülmüştü.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.