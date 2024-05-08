İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2531
  • EURO
    34,6916
  • ALTIN
    2393.27
  • BIST100
    10247.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa Başbakanı'na İslam karşıtlığı uyarısı
Dünya

Fransa Başbakanı'na İslam karşıtlığı uyarısı

Fransa'da, Yahudi karşıtlığı ile mücadele söyleminde bulunan Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a İslam karşıtlığını önlemede de ihtiyatlı olması çağrısı yapıldı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Fransa Başbakanı'na İslam karşıtlığı uyarısı
ABONE OL

BFMTV'nin haberine göre, Paris Büyük Camisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümetten Müslümanlara yönelik her türlü ayrımcılığa karşı ihtiyatlı olması istendi.

Başbakan Attal'ın ülkedeki Yahudi kurumların çatı kuruluşu olan Fransa Yahudi Konseyinin (CRIF) 38'inci geleneksel yemeğinde yaptığı "antisemitizmle mücadele" konuşmasının ardından yapılan açıklamada hükümet, diğer topluluklara yönelik ayrımcılığa karşı da eş değer bir tutum sergilemeye çağrıldı.

Açıklamada, "Başbakan ve hükümetini Müslümanlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve damgalamayı açık ve net bir şekilde kınayarak örnek teşkil etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kendisi de Yahudi olan Attal CRIF'nin yemeğinde yaptığı konuşmada, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede "366 antisemit olay" kaydedildiğini ve bunun "2023'ün ilk üç ayına kıyasla yüzde 300'lük bir artış" anlamına geldiğini iddia ederek "Her antisemitik saldırı, Fransız bayrağına sürülen bir lekedir. Bu nedenle bunlara asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

  • Fransa Başbakanı
  • Gabriel Attala
  • Yahudi karşıtlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.