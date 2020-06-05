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Dünya

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy: Koronavirüs kontrol altında

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy, ülkede koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 12:24 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 12:31
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Fransa’da hükümete Covid-19’a dair öneriler sunan bilim kuruluna başkanlık eden Profesör Jean-François Delfraissy, ülkede Covid-19’un kontrol altına alındığını duyurdu. Mart ayının başında günlük 80 bin vakanın bulunduğu Fransa’da şu an günde bin vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Delfraissy, Fransa sağlık sisteminin yeni vakaları belirleme ve salgınların yayılmasını önlemeye hazır olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkede ikinci bir karantinanın gerekli olmayacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Fransa, İtalya ve İspanya ile birlikte pandemiden en çok etkilenen AB ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa’da hali hazırda korona virüs nedeniyle 29 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

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