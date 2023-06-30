Fransa, BM'nin ırkçılık suçlamalarını ''asılsız'' olarak niteledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani'n sözlerinden haberdar olduğu belirtilerek, "Fransa'da kolluk kuvvetleri tarafından yapılan sistematik ırkçılık veya ayrımcılık suçlamaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransa'nın yaptırdığı son BM Evrensel Periyodik İncelemesi'nin bunu gösterdiği kaydedildi.

Fransa'da kolluk kuvvetlerinin çok az ülkede görülen iç, dış ve adli kontrollere tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, Fransa'nın ve kolluk kuvvetlerinin kararlılıkla ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele verdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin ciddi şiddetli durumlara ve eylemlere profesyonelce karşılık verdiği ifade edilerek, Fransız polisi ve jandarmaların mutlak gereklilik ve orantılılık ilkelerine göre güç kullandığı ve bunun denetlendiği kaydedildi.

Sözcü Ravina Shamdasani, Fransa'da Kuzey Afrika kökenli Nael M. isimli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

OLAY



Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.