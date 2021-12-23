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Dünya

Fransa, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin adli soruşturma arşivlerini açtı

Fransa, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin 1954-1966 dönemindeki adli ve polis soruşturma arşivlerini açtı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:59
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Fransız resmi gazetesinde yayımlanan Kültür Bakanlığı kararnamesiyle, 1 Kasım 1954-31 Aralık 1966 döneminde Cezayir Savaşı bağlamında Fransız sömürge yönetimine yönelik işlenen tüm eylemlere dair davaların arşivlerinin kamuoyuna açıldığı belirtildi.

Bu belgelerin, adli ve polis soruşturmalarını içerdiği ifade edilen kararnamede, bunların ulusal arşivler, denizaşırı ulusal arşivler, vilayet ve polis arşivleri, Savunma Bakanlığı ile Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde tutulan belgeleri kapsadığı kaydedildi.

Söz konusu arşivler, 75 yıl daha kamuoyuna açılmayacaktı ancak Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, 10 Aralık'ta Cezayir'de 1954-1962'deki savaşta polis ve jandarmanın adli soruşturmalarıyla ilgili arşivleri belirtilen tarihten 15 yıl önce açacaklarını açıklamıştı.

- Kararda Cezayir etkisi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da martta yaptığı açıklamada, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili 50 yıldan eski gizli arşivlere ulaşılmasının önünü açma sözü vermişti.

Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkiler, Macron'un Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını, Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmesinin ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürgecilik" olarak tanımlamasının ardından gerilmişti.

Macron'un açıklamaları, Cezayir'de hem resmi hem sivil kanattan yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Fransız yönetiminin arşivlerin açılma kararını erkene alma adımını, Cezayir'le ilişkilerde yükselen tansiyonu düşürmek için attığı belirtiliyor.

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