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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Ulusal Meclis feshedildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

AA9 Haziran 2024 Pazar 22:14 - Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Ulusal Meclis feshedildi
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Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

"Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diyen Macron, kabinesini bu gece yerel saat ile 22.00'de toplayacak.

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