Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de barışın muhafaza edilmesini istiyoruz

Macron, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi kapsamında basına yaptığı açıklamada, dünyadaki çatışmaların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyularak yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazen bu konuda çifte standartlı yaklaşımın olduğuna işaret eden Macron, "Her yerde aynı standarttan yanayız. Bu da şu anlama geliyor; Sudan'dan Filistin ve İsrail'e, Ukrayna'dan da geçerek, toprak bütünlüğünü, milletlerin egemenliğini ve insan onurunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, Gazze'de sahadaki durumun "son derece zor olmaya" devam ettiğini vurgulayarak, "Barışı muhafaza etmek ve herkesin sonuna kadar taahhütlerine uymasını istiyoruz. Ardından Gazze'nin yönetişimi, güvenlik güçlerinin ve sonrası için de uluslararası gücün konuşlandırılması var." diye konuştu.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın bu konuda New York Deklarasyonu'nun takviminin garantörü olduğuna değinen Macron, İsrail ile doğrudan konuşarak, ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli çekilmesi, Beyrut hükümetinin burada egemenliğini yeniden sağlaması için ABD ile yürüttükleri mekanizmayı adım adım hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi.

25 KASIM'DA GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ÜLKELERİ ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞECEK

Macron, ABD'nin Ukrayna'da barış planı hakkında ise "Barışı teklif etmesi ve egemenlik, güvenlik garantileri hakkında önemli unsurları tanıması açısından iyi." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna için barışa doğru ilerleyen her girişimin iyi olduğunu ancak Avrupalıların kendi güvenlik unsurlarını da ele alan bir barıştan yana olduğunu ifade etti.

Bu planın, Avrupalılarla müzakere edilmemesine rağmen onların adına birçok şeyi dile getirdiğine işaret eden Macron, Rus varlıkları hakkında "Oysa, dondurulan varlıkları Avrupalıların elinde. Ukrayna'nın Avrupa (Birliği) entegrasyonu Avrupalıların elinde. NATO'nun ne yapacağını bilmek, NATO üyelerinin elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yarın ABD'li, Ukraynalı ve Avrupalı müzakerecilerin Cenevre'ye gideceğini ifade ederek, 25 Kasım'da da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin çevrim içi görüşeceğini bildirdi.

"EĞER CAYDIRICI UNSURLAR BULUNMAZSA, RUSLAR YENİDEN GELİR"

ABD'nin planında, Ukrayna ordusuna yönelik sınırlandırmaların bu ülkenin egemenliğini de sınırlandırdığını savunan Macron, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış planı hakkında, "Eğer caydırıcı unsurlar bulunmazsa, Ruslar yeniden gelir ve sözlerinden döner. Bunu birçok kez gördük." yorumunu yaptı.

Macron, önce ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bunu istemesine rağmen Rusya'nın ateşkese yanaşmadığını savundu.

MACRON'DAN, MANDON'A TAM DESTEK

Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki sözlerinin bağlamından koparılarak korku salmak için araçsallaştırıldığını anlatan Macron, Mandon'a tam desteğini dile getirdi.

Macron, Cezayir ile daha sakin ilişkilere sahip olmak istediğini belirterek, güvenlik, göç ve ekonomi gibi konularda çok sayıda durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.