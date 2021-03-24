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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye önemli bir müttefik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron,Türkiye'nin göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekerek, AB ülkelerine Türkiye ile birlikte çalışma çağrısı yaptı.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:16 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:16
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Fransız televizyon kanalı France 5 kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerini "Türkiye kapılarını açarsa Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur." sözleriyle uyardı.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

NATO üyesi ve önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye ile diyaloğun gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Macron, AB'nin Türkiye'ye "Artık sizinle çalışmayız, müzakere yok" demesi durumunda Türkiye'nin bir gecede sınır kapılarını açabileceğini söyledi.

AB'nin bir anda 3 milyon mülteci sorunuyla başbaşa kalabileceğine dikkat çekti.

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