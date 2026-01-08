İSTANBUL 17°C / 3°C
  Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD açıklaması: Sırt dönüyor
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD açıklaması: Sırt dönüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te katıldığı Büyükelçiler Konferansı'nda ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, ABD'nin bazı müttefiklerine giderek sırt döndüğünü belirtti.

8 Ocak 2026 Perşembe 18:15
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD açıklaması: Sırt dönüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te Büyükelçiler Konferansı başladı.

Macron, konferansta yaptığı konuşmada, "Çok taraflılık kurumları giderek daha az iyi çalışıyor." dedi.

Büyük güçlerin dünyayı paylaşmaya çalıştığı bir dünyaya doğru gidildiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "ABD yerleşik bir güç ancak giderek bazı müttefiklerine sırtını dönüyor ve yakın zamanda hala savunduğu uluslararası kuralları aşıyor." şeklinde konuştu.

Çin'in ticaret konusunda ve ABD'nin de uluslararası arenada agresif bir tavır sergilediğine işaret eden Macron, Rusya'nın dünyadaki "istikrarsızlaştırıcı güçlerden" biri olduğunu söyledi.

Macron, dünyada açık bir şekilde "sömürge süreçleri" yaşanmakta olduğunu dile getirerek, "Fransızların ve Avrupalıların, artık pratikte kendi gerçekleriyle uyuşmayan sömürge karşıtı söylemlerle karşı karşıya kaldığını" savundu.

"Yeni sömürgeciliği ve yeni emperyalizmi reddediyoruz; ayrıca vasallığı ve yenilgiyi reddediyoruz." diyen Macron, Avrupa'nın ABD ve Çin'e karşı daha az bağımlı olarak doğru yönde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, küresel yönetişimin reform edilmesi için inisiyatif alınması gerektiğini belirterek, "Her gün insanlar kendi kendine 'Ya Grönland işgal edilirse? Ya Kanada 51. eyalet olma tehdidine maruz kalırsa ya da Tayvan daha fazla çevrelenirse?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

