21 Aralık 2020 Pazartesi 13:52 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:52

Prens Andrew, ABD’de cinsel suçlardan dolayı kaldığı hapishanede intihar ettiği açıklanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve eski kız arkadaşı/ortağı Ghislaine Maxwell ile olan ilişkileri nedeniyle tekrar gündemde. İddiaların nedeni ise Epstein ile bağlantısı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Fransız mankenlik ajansı MC2’nin kurucusu Jean-Luc Brunel de geçen çarşamba günü Paris’teki havalimanında Afrika’ya gitmek isterken gözaltına alınması.

ABD’li mağdurlardan Virginia Roberts Giuffre'nin 16 - 19 yaşları arasındayken Brunel ile de birkaç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürmesi, Prens Andrew’un Fransa’daki soruşturma dosyasında da yer almasına neden oldu. Prens Andrew’nun Brunel’in cinsel istismara maruz bıraktığı kişilerle ilişkisi olduğu öne sürülüyor.

NTV'nin haberine göre, Fransız savcılar da prensi sorgulamak istiyor. Prensin bu talebe ne cevap vereceği ise henüz belli değil.

Bir Fransız kaynak da Prens Andrew’nun Epstein’ın Paris’teki evini çeşitli nedenlerle ziyaret ettiği iddiasında bulundu.

Brunel’in 8 milyon sterlinlik lüks dairesinde de iddiaya göre çıplak genç kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir masaj odası bulunuyor. Fransa’da Ağustos ayında başlayan soruşturmayı yürüten bir yetkili, “Epstein ile yıllarca temasta olan Prens Andrew’nun görüşleri soruşturmamız için çok önemli. Kendisine ifade vermesi için resmi tebliğ gönderilmesi gündemde” dedi.

Emniyette sorgulanan Brunel’in çocuk istismarı, cinsel amaçlı çocuk tacirliği ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı. Cinsel istismar ağında nüfuzlu kişiler tarafından kullanılan ve reşit olmayan kızların da aralarında bulunduğu binden fazla modeli Jeffrey Epstein’a götürdüğü öne sürülen Brunel’in davanın kritik isimlerinden olduğu belirtildi. Söz konusu suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezası alabileceği konuşulan Brunel’in yeni yıla kadar gözaltında tutulacağı bildirildi.

DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETTİ

ABD’deki savcılık yetkilileri daha önce Prens Andrew’nun ifadesine başvurmak istemiş ama iddiayı reddeden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ortanca oğlu olan Prens Andrew (60) ifade vermeye yanaşmamıştı.