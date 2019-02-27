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Fransa DEAŞ'lı teröristleri ülkeye almayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Irak'taki Fransız DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye getirilmeyeceğini bildirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Irak'taki Fransız DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye getirilmeyeceğini bildirdi.

Macron, eylemlerin yol açtığı sorunların çözümüne ilişkin Elysee Sarayı'nda, ülkenin doğusundaki belediye başkanları ile düzenlediği toplantıda, Suriye ve Irak'ta bulunan Fransız DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye getirilmeyeceğini belirtti.

Fransa'nın konuyla ilgili her zaman pozisyonunu koruduğunu ifade eden Macron, bu teröristlerin tutuklandığı ülkelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün Elysee Sarayı'nda Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist Irak'a teslim edildi ve Irak'ta yargılanacaklar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 10 gün önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını kaydetmişti.

Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." demişti.

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