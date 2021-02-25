Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Uygur Türklerine yapılan haksız uygulamaları gösteren belgelere ulaştım

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:28

Le Drian, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ıncı oturumuna video konferans yoluyla katılarak 2020'nin insan haklarının ihlal edildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, "suikast girişiminin mağduru" olduğunu ve tutuklandığını ifade eden Le Drian, "Çin'in Sincan bölgesinden, Uygurlara karşı yapılan haksız uygulamaları ve büyük ölçekli kurumsallaşmış bir gözetim ve baskı sisteminin olduğunu gösteren bilgi ve doğrulayıcı belgeler bize ulaştı." dedi.

Le Drian, Suriye'ye değinerek, "Beşşar Esed müttefiklerinin desteğiyle halkına karşı savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Le Drian, Yemen'de halkın 2015'ten bu yana devam eden savaşın mağduru olduğunu belirtti.