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Dünya

Fransa, Filistinlilerin konutlarını yıkmasını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadığını bildirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 20:02 - Güncelleme:
Fransa, Filistinlilerin konutlarını yıkmasını kınadı
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Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız Sözcü, ülkesinin, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait konutları yıkmasını kınadığını belirtti.

Lemoine, "Fransa, işgal edilen (Filistin) topraklarında (konutların) yıkımının uluslararası hukuka, özellikle uluslararası insancıl hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Ülkesinin, Kudüs'te de dahil olmak üzere sömürgeciliği katı şekilde kınadığını vurgulayan Lemoine, İsrail makamlarını, bölgede gerginliği artıracak her türlü adımdan kaçınmaya çağırdı.

- "Güney Afrika'nın yeni ihtiyati tedbirler talebini not aldık"

AA muhabirinin, "Uluslararası Adalet Divanının kararından sonra Fransa, İsrail'e yönelik silah sevkiyatına bir ara vermeyi planlıyor mu?" sorusuna Lemoine, "Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili Güney Afrika'nın yeni ihtiyati tedbirler talebini not aldık. Bu talep, Mahkemenin 26 Ocak'ta kabul ettiği karara götüren sürecin parçası." yanıtını verdi.

Lemoine, Mahkemece talep edilen ihtiyati tedbirlerin hukuken zorunlu ve tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"(Bu talepler) yerine getirilmeli ve aynı zamanda Fransa'nın belirlediği isteklere uygun. Uluslararası hukuka saygı duyulmasına bağlıyız ve Uluslararası Adalet Divanına desteğimizi ve güvenimizi tekrar ifade ediyoruz."

AA muhabirinin, İsrail'e yönelik silah sevkiyatıyla ilgili aynı soruyu tekrar etmesinin ardından Lemoine, "Bu konu hakkında daha sonra size bilgi verebilirim." dedi.

İsrail güçleri, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab'e ait evi buldozerlerle yıkmıştı.

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