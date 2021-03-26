Fransa hakkında dikkat çeken Türkiye yorumu: Salgın sonrası ivme kazanacak

AA 26 Mart 2021 Cuma 12:13 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:27

Özdoğru, AA muhabirine Türkiye-Fransa ticari ilişkileri ve Fransa ekonomisindeki güncel duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü geçmişine dikkati çeken Özdoğru, "Ekonomik ilişkiler de bu bağlamda kuvvetli bir seyir izliyor. Salgın sonrası toparlanma dönemiyle birlikte ikili ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını düşünüyorum. Türkiye, salgın dönemini başarılı bir şekilde yönetti. Ülkemizin önümüzdeki sürece yönelik olarak, güvenilir bir imaj sağladığı kanaatindeyim." yorumunu yaptı.

- "FREXİT TARTIŞMALARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA SAKİN SEYREDECEKTİR"

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasıyla ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinen Özdoğru, "Fransa'da, Avrupa Birliği'nin salgın sürecini başarılı yönetemediğine dair görüşler var. Bu kapsamda, 'Frexit' tartışmaları son dönemde gündemde. Fransa'nın, Avrupa Birliği tarihinde özel bir yeri var. İleriki dönemde konunun daha sakin bir seyirde izleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Özdoğru, Fransa ile ticaret yapmak isteyen Türk iş insanlarına yönelik, "Salgın bütün dünyada iş yapma şekillerini ve alışkanlıklarını değiştirdi. Önümüzdeki dönem modernizasyon harcamaları artacak. Sağlık ve IT sektörü birçok fırsat barındırıyor. Fransa'da başarılı olan birçok Türk iş insanımız var. Dijitalleşme ile birlikte öncü sektörleri Özellikle big data, veri analizi, yapay zeka, e-ticaret) takip etmeleri bu anlamda önemli." dedi.

- "FRANSA 2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNİ DAHA İYİ KAPATACAKTIR"

Eurostat verilerine göre, Fransa'nın geçen yıl AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke olmasına değinen Özdoğru, "Fransa'da mobiliteye getirilen kısıtlamalar ve kasım ayında alınan tedbirler, servis sektöründeki kısıtlamalar, ekonomideki daralmanın önemli sebeplerinden birkaçı. Fransa'nın 2021'in ikinci çeyreğini çok daha iyi rakamlarla kapatacağı kanaatindeyim." dedi.

Özdoğru, global ekonomiyi değiştiren ve dönüştüren 2020 yılının geride kaldığını belirterek, "Fransa'nın yanında birçok AB ülkesi de bu krizden etkilendi. 2020 yılı ve 2021'in ilk çeyreğinde Kovid-19 salgınının yansımalarını güçlü bir şekilde gözlemledik." diye konuştu.

- "İŞ YÖNETİM MODELLERİNDE ŞEFFAFLIĞIN ÖN PLANDA OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

AB Yeşil Mutabakatı'nın son dönemin en değerli gelişmelerinden olduğunu ifade eden Özdoğru, şunları söyledi:

"Şirketlerin ve finans kuruluşlarının iklim değişikliği ve çevre konularında hassasiyet göstermelerini zorunlu kılmak ve bunu regülasyonlarla düzenlemek, gelecek döneme ayak uydurma hususunda önem arz edecek. Yeşil Mutabakat, sadece çevre ve iklim konularını kapsamıyor. Aynı zamanda, sosyal ve kurumsal yönetimi de şekillendiriyor. Önümüzdeki dönemlerde, iş yönetim modellerinde şeffaflığın ön planda olduğunu göreceğiz. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum süreci için ülkemizde atılan adımları takdirle karşılıyorum. Fransa 2020'nin Eylül ayı itibariyle, konuyla ilgili paketlerini açıkladı. Yeşil Mutabakata uyum süreciyle ilgili olarak Fransa'nın ekonomideki toparlanma süreciyle adımlarını daha da hızlı atacağına inanıyorum."

