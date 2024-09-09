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Dünya

Fransa hükümet düğümü çözülemiyor! Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a referandum çağrısı

Fransa'da hükümet krizi bir türlü aşılamıyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa sahip olmadığı erken seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a siyasi açmazın aşılması için önemli konularda referanduma gitme çağrısı yaptı.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Fransa hükümet düğümü çözülemiyor! Aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a referandum çağrısı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, eski Cumhurbaşkanı adayı ve RN'nin önde gelen ismi Le Pen, oyların aşırı sağa gittiği Henin-Beaumont şehrinde Fransa'daki siyasi duruma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macron'un cumhuriyetçi gelenekten merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan atayarak kurmakla görevlendirdiği yeni hükümete meclisin en büyük siyasi ittifakı Yeni Halk Cephesinin (NFP) destek vermeyeceğini açıklaması, yürütmeyi kırılgan hale getirirken aşırı sağcılar da yeni hükümete desteklerini göç ve güvenlik gibi önemli konularda fikir birliği şartına bağladı.

REFERANDUMU İŞARET ETTİ

Le Pen, Macron'un erken genel seçime giderek ülkeyi içine sürüklediği "kaosta" yine de "demokrasiyi canlı tutacak araçlara sahip olduğunu" belirterek referandumu işaret etti.

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Hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa sahip olmadığı ve 3 ana ittifakın şekillendirdiği meclis tablosu göz önüne alındığında Le Pen, önemli siyasi konularda yapılacak referandumla hükümet çıkmazının aşılabileceğini savundu.

Le Pen, "halka doğrudan karar verme yetkisi vermeye yönelik her yaklaşımı koşulsuz destekleyeceklerini" taahhüt etti.

LE PEN'İN BEKLENTİSİ 1 YIL İÇİNDE SEÇİM

Barnier hükümetine peşinen hayır demese de "Fransızların unutulması ya da mağdur edilmesi halinde hükümete karşı gensoru vermekten çekinmeyeceklerini" söyleyen Le Pen, bir yıl içinde yeni seçimlerin yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Le Pen, kendi partisinin en fazla oyu aldığı ancak Macron ve solcuların olası aşırı sağ hükümetini engellemek için ikinci turda üstü kapalı işbirliğine gittiği seçimlerin üzerine en kısa sürede seçime gidilmesinin iyi olacağı yorumunu yaptı.

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Le Pen, "Bu iyi çünkü Fransızların (mecliste) net bir çoğunluğa ihtiyacının olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Le Pen, Barnier'nin kuracağı yeni hükümette yer almayacaklarını kaydetti.

ERKEN SEÇİM SÜRECİ

Fransa'da Macron'un Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçimlere gitmesinin ardından en erken bir yıl içinde tekrar seçime gidilebiliyor.

Seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamasında aşırı sağın yüzde 33'ten fazla oyla açık ara birinci parti olması üzerine Macron cephesi ve solcu ittifak, üstü kapalı işbirliğine gitmiş ve aşırı sağ adaylara karşı kazanma ihtimali daha yüksek olan merkez ve sol parti adaylarını desteklemişti.

Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak, salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

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Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve merkez sağdan Michel Barnier'yi başbakan olarak atamıştı.

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