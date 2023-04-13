Fransa için çalışan Afgan ajanlar: Fransa bizi geride bıraktı

Fransız radyosu Radio France Internationale (RFI), Lighthouse Reports ve Le Monde gazetesinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma, Taliban öncesi dönemde Afganistan'da Fransa hükümeti için çalışan ajanların Fransa'ya yönelik hayal kırıklıklarını gözler önüne serdi.



Fransa Dış İstihbarat Birimi'nin (DGSE) 2009-2020 yıllarında Afganistan'da yürüttüğü "Division 915" ya da "Shamshad" adlı yasa dışı operasyonuna ilişkin soruşturma, Fransa'nın Afganistan'daki askeri varlığının yanı sıra, Taliban sonrası tahliye sürecini nasıl yönettiğine de ışık tuttu.

Soruşturma, DGSE'nin 2014 sonrası en büyük operasyonlarından biri olan Shamshad'da 90'dan fazla Afgan ajanla çalıştığını ve Taliban'ın yönetimi devralması sonrası Fransa için çalışan bu ajanların yalnızca 30'a yakınının Fransa'ya tahliye edildiğini gösterdi.

Geride kalanların bazıları güvenlik garantisi verilmeden Hindistan, Pakistan ya da İran'a sığınmaya zorlanırken, bir kısmı Afganistan'da kaçak bir hayat sürmeye başladı.

Fransa'ya getirilen eski Afgan istihbarat görevlisi, Fransa için çalışan 30'a yakın ajanın hala Afganistan'dan tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Shamshad'da görev alan eski Afgan ajan, Taliban'ın yönetime gelmesiyle kendi imkanlarıyla ailesini de alıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtığını ve vize işlemleri için hala burada beklediğini belirtti.

Operasyonda yer alan ve Hindistan'a kaçan bir diğer Afgan istihbarat görevlisi, "Emmanuel Macron, 'Fransa makamları ile çalışan arkadaşımızın hiçbirini hayal kırıklığına uğratmayacağız' demişti. Umarım sözünü tutacak." dedi.

Afganistan'da saklanmak zorunda kalan ajanlardan biri de yaşadıkları korku ve zorluğa ilişkin, "Sadece hava kararınca dışarı çıkıyorum. Evden çıktığımda ya da seyahat ettiğimde sürekli yüzümü kapatıyorum. Arkadaşlarım finansal destek sağlıyor, hayatta kalmak için elimizdeki bütün değerli şeyleri sattık." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da kaçak bir hayat süren bir diğer istihbarat görevlisi, "Fransa hükümetinden beklediğimiz tek şey bizi dinlemesi. Bizi bu durumdan kurtarmalı. Fransa makamları bizi bu yavaş ölümden kurtarmalı." dedi.

15 Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetime gelmesiyle, Fransa dahil çok sayıda ülke Afganistan'dan tahliye süreci başlatmıştı.

Fransa, tahliyeler için "ADL" ve "Apagan" adında iki operasyon düzenlemiş ve bu kapsamda 5 bin 500 Afgan'ın tahliyesi yapılmıştı.