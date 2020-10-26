İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0655
  • EURO
    9,5356
  • ALTIN
    491.799
  • BIST100
    1175.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa için korkutan koronavirüs açıklaması: Çok zor hatta kritik durumdayız
Dünya

Fransa için korkutan koronavirüs açıklaması: Çok zor hatta kritik durumdayız

Fransa'da koronavirüs pandemisinde günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu'ndan geldi. Fransa Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy, 'Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz.' dedi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:35
ABONE OL

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

- "ÇOK ZOR HATTA KRİTİK DURUMDAYIZ"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.