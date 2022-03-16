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Dünya

Fransa için tehlike çanları çalıyor! 3-4 gün içinde tükenebilir

Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 03:49 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 03:51
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Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

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