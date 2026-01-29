İSTANBUL 16°C / 12°C
Fransa ile imzalar atıldı! Yunanistan'dan yeni savunma hamlesi

Türkiye'nin savunma sanayi hızına yetişmek isteyen Yunanistan, İsrail ile savunma hamlelerinin ardından soluğu bu kez Paris'te aldı. Yunanistan ve Fransa, savunma işbirliği alanında 2021'de imzaladıkları Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yenilenmesine karar verdi.

29 Ocak 2026 Perşembe 17:37
Fransa ile imzalar atıldı! Yunanistan'dan yeni savunma hamlesi
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Salamina Adası'nda demirli bulunan, Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı "Kimon" isimli fırkateynde bir araya geldi.

Vautrin ve Dendias, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, Yunanistan ve Fransa'nın 2021'de 5 yıllığına imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasını yaklaşık bir iki ay içinde yenileme kararı aldıklarını bildirdi.

ANLAŞMA SİLAHLANMADA İŞBİRLİĞİ ÖNGÖRÜYOR

Yunanistan ile Fransa arasında 28 Eylül 2021'de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma konularında işbirliğini içeriyordu. Anlaşma, taraflardan birinin, egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyordu.

Yunanistan, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla Fransa'dan Belharra sınıfı fırkateyn alacağını da duyurmuştu.

