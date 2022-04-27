Fransa ile Mali arasındaki ''Wagner'' krizi sonrası casusluk suçlaması

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, yılbaşından bu yana geneli Fransız askerlerine ait yabancı uçaklarla Mali hava sahasının kasten 50'den fazla kez ihlal edildiği duyuruldu.

Son olarak, Fransa'nın, Gossi'deki askeri üssü Mali ordusuna teslim ederken 20 Nisan'da bölgede yasa dışı şekilde insansız hava aracı ile izleme yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu insansız hava aracı Mali askerlerini gözetlemek için kullanıldı. Fransa, yaptığı bir diğer casusluk operasyonunda da sahte görüntüler kullanarak ve 'Mali ordusunun sivilleri öldürdüğünü' iddia ederek Mali askerlerinin itibarını zedelemeye çalıştı." ifadesi kullanıldı.

- TOPLU MEZAR GÖRÜNTÜLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI



Twitter'da "DiaDiarra6" isimli Malili olduğu belirtilen bir kullanıcının, yarısı kuma gömülmüş ceset görüntülerini "Fransızlar Gossi'deki askeri üssü terk ettikten sonra geride bunu bıraktılar. Bu video onlar gittikten sonra çekildi." ifadeleriyle paylaşması bir anda hem Fransa hem de Mali'de ciddi yankı uyandırmıştı.

Fransa, bu suçlamanın ardından Gossi'den çekilme esnasında ve sonrasında insansız hava aracıyla kayda aldığı görüntüleri medyaya servis etmişti.

Görüntülerin ilkinde, Fransız askerlerinin öldürdüğü ve gömdüğü iddia edilen cesetlerin etrafında üniformalı beyaz tenli kişiler görülüyor ve bu kişilerden bazıları cesetlerin videosunu çekiyor.

Olay yerine ait diğer görüntüde ise cesetlerin yine aynı üniformalı kişiler tarafından gömülmeye çalışıldığı görülüyor.

Fransızlar, bu üniformalı kişilerin Wagner paralı askerleri olduğunu belirterek Rusya'nın bölgede Fransa hakkında manipülasyon yapmak istediğini savunuyor.

Cesetlerin, Mali ordusu ve Wagner tarafından Gossi'ye yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Hombori'de düzenlenen operasyonda ölenler olduğu iddia ediliyor.

İddiaların ardından Mali'de toplu mezarlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

- FRANSA İLE MALİ ARASINDAKİ WAGNER KRİZİ



Paris ile Bamako'nun arası, Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla açılmıştı.

Fransa, iddiaların ortaya atıldığı Ekim 2021'den beri üst üste çeşitli krizler yaşadığı Mali'den çekileceğini ve Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Fransa, yaklaşık 300 askerin bulunduğu Gossi'deki üsten 19 Nisan'da çekilmiş ve olası manipülasyonlara karşı üssün envanterinin çıkarıldığını duyurmuştu.

Barkhane unsurları daha önce de Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki üslerden çekilmişti. Fransa'nın, Menaka ve Gao'daki askeri üslerde 2 bin 500 askeri bulunuyor.