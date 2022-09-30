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Dünya

Fransa, İngiltere için endişeli: Felakete götürür

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin ekonomisinden endişeli olduğunu belirterek, İngiliz hükümetinin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren 'mini bütçe' düzenlemesi için 'İngiltere'yi felakete götürebilir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA30 Eylül 2022 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Fransa, İngiltere için endişeli: Felakete götürür
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Fransız Le Figaro'nun haberine göre, Europe 1 radyosuna konuşan Le Maire, Büyük Britanya'nın ekonomik ve finansal durumunu spekülatif bularak iyi gitmediğini söyledi.

"Avro bölgesi için değil ama Britanya'nın durumundan endişeliyim." diyen Fransız Bakan, İngiliz hükümetinin mini bütçe düzenlemesinin piyasayı ve finansal dengeyi bozarak felakete yol açacağı yorumunu yaptı.

Le Maire, Fransa'nın ekonomik ve mali politikasında süreklilik olduğuna işaret ederek, Almanya'daki duruma benzer makul ölçüdeki faiz oranlarını koruduğunu aktardı.

"Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmanın önemli bir maliyeti olur. Çünkü Avrupa bir himayedir." diyen Le Maire, Kovid-19 krizi döneminde Avro bölgesinin varlığı sayesinde ekonomilerinin ayakta kaldığına dikkati çekti.

Le Maire, "Avrosuz ve Avrupasız ekonomimizi kurtaramazdık." dedi.

- STERLİNDEKİ TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

İngiliz sterlini ise bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Halihazırda sterlin, dolar karşısında 1,08 seviyelerinde seyrediyor.

Ülkede enflasyon yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

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