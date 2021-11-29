Fransa, İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:57 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:57

Darmanin, göç konusunda düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Manş Denizi'nin kıyısındaki Calais ve Dunkerque kentlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin sadece yüzde 5'inin Fransa'da kalmak istediğini, yüzde 95'inin ise İngiltere'ye gitmek istediğini aktardı.

Manş Denizi'nde yeni "dramların" yaşanmasını engellemek için insan kaçakçılarıyla mücadeleyi güçlendirileceklerini ifade eden Darmanin, bunun için görev yapan polislerin sayısının ikiye katlanacağını ifade etti.

Darmanin, AB ile İngiltere arasında yeni göç anlaşmasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Düzensiz göçmenler için İngiltere'ye yasal şekilde göç etmenin imkanlarının bulunması gerektiğine işaret eden Darmanin, İngiltere'nin deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenleri "geri itmesinin" kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Darmanin, Castex'in İngiltere'ye yeni göç anlaşmasını teklifini içeren mektup göndereceğini kaydetti.

İngiltere ile AB arasında "dengeli" ve tüm sorunlara çözüm sağlayan anlaşma istediklerini vurgulayan Darmanin, Fransa'ya iltica talebinde bulunanların sayısının 150 bin, İngiltere'ye talepte bulunanların ise 30 bin olduğunu belirtti.

Darmanin, İngiltere'yi sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlayarak, Manş Denizi üzerinde hava gözetimi yapmak üzere Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'e ait 1 uçağın ve Fransa'ya ait 2 helikopterin devreye gireceğini kaydetti.

- Fransa ile İngiltere arasındaki "göç krizi"

Manş Denizi'nde en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden oldu.

Darmanin, dün yaptığı açıklamada, göç sorununda İngiltere'ye "sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunarak, "İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı. İngiltere'nin iltica talebinde bulunan göçmenlere girişi sağlaması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçlamıştı.