Fransa İran’ı uyardı: Hemen durdurun

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll, İran’ın nükleer silah taşıyabilen balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini derhal durdurmasını istedi.

Reuters haber ajansına göre, Sözcü Agnes von der Muhll günlük basın brifinginde, İran’ın gelecek hafta kendi ürettiği roketlerle uzaya uydu fırlatacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Fransa hatırlatır ki İran'ın füze programı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla uyumlu değil.” ifadelerini kullanan Sözcü Muhll, 2231 sayılı karar gereği İran'ın, balistik füze teknolojisini kullanan testleri de derhal durdurması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız

Dün eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin ölüm yıl dönümünde Tahran’da açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın kendi ürettiği roketlerle uydu fırlatma planıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, burada kullanılan roketlerin kıtalararası balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğunu ifade etmişti.

Roketlerin BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, “Rejim uluslararası güvenliği tehdit ederken beklemeyeceğiz.” diyerek İran’a karşı yeni yaptırım sinyalinde bulunmuştu.