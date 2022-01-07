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Dünya

Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerin pozitif yönde seyrettiğini ve anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu belirtti.

AA7 Ocak 2022 Cuma 16:29 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 16:29
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Bakan Le Drian, Fransız BFMTV ve RMC radyosu ortak yayınında yaptığı açıklamada, İran'la son dönemde müzakereler hususunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak zamanın tükendiğini söyledi.

"Bir an önce bir mutabakat sağlayamazsak müzakereleri devam ettirmenin bir manası yok." diyen Le Drian, buna rağmen bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Le Drian, bu konuda iyimserliğini elden bırakmadığını ve netice alınmasında çok istekli olduğunu kaydetti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

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