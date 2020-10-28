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Dünya

Fransa ırkçı politikasını sürdürüyor: Müslüman STK BarakaCity kapatıldı

Fransa Hükümeti, ırkçı politasını gün geçtikçe artırıyor. Fransa'da faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK) BarakaCity, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:17
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından Bakanlar Kurulunda bugün derneğin kapatılmasına yönelik alınan kararı paylaştı.

Darmanin, BarakaCity’nin, nefret kışkırtıcılığı yaptığını, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğunu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan "haz duyduğunu" ileri sürdü.

BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine göstermesinin ardından Samuel Paty adlı ortaokul öğretmeni öldürülmüştü.

Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

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