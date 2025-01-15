İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4718
  • EURO
    36,6454
  • ALTIN
    3058.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa İslam Konseyi, kararlar karşısında ''derin endişe'' duyuyor
Dünya

Fransa İslam Konseyi, kararlar karşısında ''derin endişe'' duyuyor

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı kurum ve okulların karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında 'derin endişe' duyduğunu bildirdi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Fransa İslam Konseyi, kararlar karşısında ''derin endişe'' duyuyor
ABONE OL

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, son aylarda, bazı idari kararların Müslümanlara ait özel eğitim kurumlarının işleyişini ciddi şekilde etkilediği ve öğrencilerin, ailelerin ve vatandaşların büyük bir kısmı arasında adaletsizlik ve ayrımcılık hissi uyandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'daki Müslümanların eğitim aldığı özel kurumlarının şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluklar karşısında derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Son olarak Nord Valiliğinin Lille kentindeki İbn Rüşd lisesi ile devlet arasında yapılan işbirliği sözleşmesini feshettiği hatırlatılan açıklamada, Auvergne-Rhone-Alpes Valiliğinin de devlet ile Al-Kindi okul grubu arasındaki 3 sözleşmeyi iptal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu kararlar, şu anda 2025 yılında idari mahkeme tarafından karara bağlanmak üzere beklemekte olup, onaylanmaları durumunda devlet ile sözleşmeli İslam liselerinin tamamen yok olmasına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Yetkili makamlarınca ileri sürülen gerekçe ve tedbirlerin "asılsız ve orantısız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu son olaylar, Fransa'daki Müslümanlara yönelik daha geniş ve endişe verici bir şüphecilik dinamiğine işaret etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

  • Fransa İslam Konseyi
  • Müslüman öğrenciler
  • eğitim zorlukları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.