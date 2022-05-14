Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti ''şoke edici''

Fransa'nın İsrail'deki başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa'nın koruması altındaki St Joseph Hastanesinde Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni sırasında yaşanan polis şiddetinin kaygı verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin derinden "şoke ettiği" vurgulandı.

- Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.