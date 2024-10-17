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Dünya

Fransa, İsrail'in 'UNIFIL' talebini reddetti: Tam destek vereceğiz

Fransa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin güney Lübnan'dan geri çekilmesi talebini reddettiğini açıkladı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Fransa, İsrail'in 'UNIFIL' talebini reddetti: Tam destek vereceğiz
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Fransız diplomatik kaynaklara göre, Fransa, İsrail'in, UNIFIL'in geri çekilmesi talebini reddediyor.

Lübnan'da BM barış gücünde faaliyet gösteren Fransız askerlerinin korunmasının, "tüm tarafların sorumluluğunda" olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar, tarafları bu sorumluluğa uygun hareket etmeye ve "UNIFIL'in hareket özgürlüğü dahil görevini sürdürmesine izin vermeye" çağırdı.

Diplomatik kaynaklar, Fransa'nın, "UNIFIL'e ve barış gücünün Mavi Hat yakınındaki pozisyonunu koruma kararına tam destek" verdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesini istemiş, BM ise Lübnan'daki barış gücünün operasyon bölgesinden ayrılmayacağını bildirmişti.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL'İ HEDEF ALDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

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